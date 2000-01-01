MEXC's partnerskabsprogram for likviditet
Bliv en del af det globale netværk af højtydende P2P-handlere, der driver MEXC
Eksklusivt program for proaktive P2P-handlere
Opret konkurrencedygtige annoncer, hold markederne likvide, og styrk MEXC-økosystemet for at låse op for garanterede månedlige belønninger.
Få din P2P-forretning til at vokse med os
Få månedlige belønninger på op til 1,000 USDT for at stille likviditet til rådighed på MEXC P2P
Fordele
Garanterede månedlige belønninger
Vær aktiv, indryk annoncer, og sørg for likviditet til konkurrencedygtige priser. Få faste USDT-udbetalinger hver måned baseret på din præstation.
Øget synlighed
Få prioriteret placering på P2P-markedet for at øge ordreflowet og øge din handelseksponering.
Dedikeret kontosupport
Få direkte adgang til en regional MEXC-repræsentant for onboarding, tvisteløsning og personlig service.
Sådan tjener du penge
Vær aktiv, hold dine annoncer konkurrencedygtige, og oprethold en konstant performance for at låse op for højere udbetalinger.
Øg aktiviteten
Bliv ved med at være online for at øge annoncens rækkevidde og engagement.
Øg annoncernes konkurrenceevne
Tilbyd bedre priser for at tiltrække flere købere og øge antallet af handler.
Forøg gennemførelsesprocenten
Oprethold hurtige svartider og god service for at vinde brugernes tillid.
Jo mere du bidrager, jo mere tjener du.
Du kan tjene op til 1000 USDT om måneden, og det endelige belønningsbeløb varierer fra marked til marked og kan være genstand for revision.
Hvem kan ansøge?
En aktiv P2P-handler ønsker at tjene stabile månedlige belønninger ved at opslå regelmæssige annoncer
En forhandler på en anden børs søger bedre synlighed og incitamenter
En individuel erhvervsdrivende klar til at gå fra taker til maker og begynde at tjene på annonceaktivitet
En partner for markedsvækst hjælpe med at onboarde brugere og bringe organisk volumen ind i vores P2P-økosystem
Er du klar til at begynde at tjene penge med MEXC?
Hvordan fungerer det?
1
Anvend
Udfyld ansøgningsskemaet, og vedlæg dokumentation for handelsaktivitet fra en anden platform, herunder nylig handelsvolumen. Det hjælper os med at vurdere din erfaring og pålidelighed.
2
Gennemgang af ansøgning
Vores team gennemgår indsendelser hver uge. På grund af programmets begrænsninger accepteres kun et udvalgt antal forhandlere på hvert marked for at bevare belønningens bæredygtighed.
3
Accepter og gå om bord
Ansøgninger gennemgås hver uge. For at bevare programmets integritet er deltagelsen begrænset til et udvalgt antal købmænd pr. region.
4
Begynd at tjene penge
Begynd at opslå salgsannoncer regelmæssigt til konkurrencedygtige priser for at forblive kvalificeret og modtage dine månedlige likviditetsbelønninger.
Udforsk MEXC's likviditetspartnerprogram
Hvis du gerne vil vide mere, kan du kontakte den dedikerede MEXC-repræsentant direkte.
