Hurtigt køb
Beløb
Du vil modtage
USDT
Referencepris:
Bankkort:
Tilføj kort
Tilknyt et debet-/kreditkort, før du foretager betalingen.
Jeg forstår
OK
Du besøger Fiat Services, der drives af Oceanblue Fintech UAB. Ved at klikke på "Køb nu" repræsenterer det, at du har læst og accepteret Vilkår for betingelser og Privatlivspolitik af Oceanblue Fintech UAB.
Hvordan virker det?
  • Fuldfør avanceret KYC og yderligere verifikation
    Du skal gennemføre de ovenstående verifikationer for at gøre brug af debet-/kreditkorttjenester.
    KYC
  • Fuldfør kortforbindelse
    Når du bruger kredit-/betalingskorttjenester, skal du først tilknytte dit bankkort, før du udfører transaktioner
    Link nu
  • Afgiv en ordre
    Indhent tilbud fra systemet og følg handelsprocessen for at foretage en transaktion
  • Transaktion gennemført
    Tillykke med din vellykkede transaktion. Du kan nu handle på futuresmarkedet!
    Futures
FAQ
T+N Udbetaling Grænse
Lær mere
Hvis du har spørgsmål, bedes du sende en OTC-billet for henvendelser.