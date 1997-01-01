Betalingstidsgrænse

15 minutter

Køber er forpligtet til at foretage overførslen inden for betalingsfristen og klikke på [Overførsel gennemført, underret sælger], når den er gennemført.

Hvis tidsfristen overskrides, vil transaktionen blive annulleret. Du kan justere tidsgrænsen for hver betalingsmetode.