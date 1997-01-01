Bliv en verificeret forhandler

Få en konkurrencefordel på markedet, tiltræk flere ordrer, og få bedre fordele

banner
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-one.svg

Forhandlerportal

Forhandlerportalen tilbyder ekstra handelsværktøjer, så du kan administrere annoncer og ordrer mere effektivt.
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-two.svg

Bekræftet badge

Et unikt bekræftet badge vil blive tilføjet ved siden af dit P2P kaldenavn for at forbedre din brand troværdighed.
https://static.mocortech.com/otc/static-assets/images/applyMerchant/advantage-three.svg

Dedikeret kundeservice

En dedikeret kundeservicekanal vil være tilgængelig 24/7 for hurtige svar og løsninger på dine problemer.

Fordele sammenligning

Verificeret forhandler
Almindelig bruger

Grundlæggende funktioner

Udgiv Salgsannoncer
Udgiv Køb Annoncer
Prioriteret annoncevisning
Særlig badge
Kundeservice
Prioritet
Grundlæggende

Avancerede funktioner

Forhandlerportal
Fremhævede annoncer

Handelsgrænser

Antal købannoncer (pr. Fiat/Krypto)
5
2
Antal salgsannoncer (pr. Fiat/Krypto)
5
2
Maksimalt beløb pr. annonce
$100,000
$10,000
Samlet ufuldstændige ordrer
20
5

For at ansøge om Merchant-status er det nødvendigt først at opfylde følgende krav

For mere information om forhandlere, se venligst[MEXC P2P Merchant Recruitment Announcement]
SMS-verifikation
E-mail verifikation
Avanceret KYC
Vigtig meddelelse: Indsendelse af en ansøgning garanterer ikke godkendelse. Alle ansøgninger gennemgår en streng vurderingsproces, og godkendelse gives på baggrund af compliance, handelsaktivitet og overholdelse af platformens politikker. Opfyldelse af minimumskriterierne alene sikrer ikke accept. Enhver involvering i svigagtige aktiviteter, wash trading eller overtrædelser af politikken vil føre til øjeblikkelig diskvalifikation. Gennemgangsprocessen kan tage op til 7 arbejdsdage.

FAQ

Hvorfor skal jeg gennemføre avanceret KYC-verifikation?

For at sørge for et sikkert og pålideligt handelsmiljø og opretholde MEXC P2P's høje niveau af troværdighed, skal ansøgere overholde færdiggørelsen af den avancerede KYC-verifikation.