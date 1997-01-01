Følg vejledningen, og gennemfør dit første P2P-køb af et hvilket som helst beløb for at modtage en bonus på 3 USDT Futures bonus.
Optjen mindst 100 USDT i P2P-køb inden for 7 dage efter dit første køb for at modtage en 8 USDT Futures bonus.
Gennemfør en spot-handel på et hvilket som helst beløb for at modtage en 1 USDT futures-bonus.
Gennemfør en Futures-handel på et hvilket som helst beløb for at modtage en futures-bonus på 3 USDT.
Inviter venner til at tilmelde sig MEXC. Hvis din ven samler 100 USDT i P2P-køb inden for 7 dage efter tilmelding, vil både du og din ven modtage en 5 USDT Futures-bonus.
Nye brugere har en chance for at få del i en belønningspulje på 10.000 USDT til at kickstarte deres handelsrejse.