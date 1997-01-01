Begivenhedsregler

1 . Vi kontakter vinderne via e-mail for at få oplysninger om forsendelse.

2 . Det vil blive kontrolleret, om man er berettiget til at deltage, når arrangementet er slut. Brugere, der ikke opfylder kravene til placering, kvalificerer sig ikke til belønninger.

3 . Kun indbetalinger foretaget via bankkort/kreditkort, bankoverførsler eller fiat-indbetalingsfunktioner er kvalificerede til denne begivenhed.

4 . Nye brugere er dem, der har tilmeldt sig MEXC for første gang efter arrangementets begyndelse.

5 . Gyldige inviteredes indskudsbeløb, der foretages med bankkort/kreditkort, bankoverførsler eller fiat-indskudsfunktioner, konverteres til den tilsvarende USDT-værdi på indskudstidspunktet og tæller med i din rangliste-score.

6 . MEXC vil nøje gennemgå alle brugere. Enhver brug af tekniske metoder, såsom scripts, bots, gentagne handlinger eller automatisering til kontoregistrering eller aktivitet, vil resultere i øjeblikkelig diskvalifikation. Denne regel gælder, selv om der kun anvendes ukorrekte metoder i bestemte faser af registreringen eller deltagelsen. Derudover vil brugere, der deltager i vildledende SEO-aktiviteter, især med nøgleord som "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" eller "MEXC OTC", også blive diskvalificeret fra begivenheden.

7 . Disse regler træder i kraft den . MEXC forbeholder sig ret til at gennemgå arrangementets vilkår og træffe nødvendige foranstaltninger, herunder mod brugere og deres aktiver, i tilfælde af ondsindet adfærd eller misbrug af platformen.

8 . Alle deltagere skal nøje overholde MEXC's servicevilkår. MEXC forbeholder sig ret til at diskvalificere enhver bruger, der er involveret i svigagtig eller voldelig adfærd under arrangementet, herunder registrering af flere konti eller andre aktiviteter relateret til ulovlige eller svigagtige formål.

9 . MEXC bevarer den endelige fortolkningsret til disse vilkår. Bemærk, at disse vilkår kan blive revideret, eller at arrangementet kan blive aflyst uden forudgående varsel. Hold dig informeret ved at tjekke opdateringer til disse vilkår og eventdetaljer regelmæssigt.