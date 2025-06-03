Begivenhedsregler

1 . Denne begivenhed er kun åben for brugere, der har gennemført KYC-verifikation. Du kan tjekke din verifikationsstatus her

2 . Det vil blive kontrolleret, om man er berettiget til at deltage, når arrangementet er slut. Brugere, der ikke opfylder kravene til placering, kvalificerer sig ikke til belønninger.

3 . Kun indbetalinger foretaget med bank- eller kreditkort er berettiget til arrangementet.

4 . MEXC vil nøje gennemgå alle brugere. Enhver brug af tekniske metoder, såsom scripts, bots, gentagne handlinger eller automatisering til kontoregistrering eller aktivitet, vil resultere i øjeblikkelig diskvalifikation. Denne regel gælder, selv om der kun anvendes ukorrekte metoder i bestemte faser af registreringen eller deltagelsen. Derudover vil brugere, der deltager i vildledende SEO-aktiviteter, især med nøgleord som "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" eller "MEXC OTC", også blive diskvalificeret fra begivenheden.

5 . Disse regler træder i kraft den . MEXC forbeholder sig ret til at gennemgå arrangementets vilkår og træffe nødvendige foranstaltninger, herunder mod brugere og deres aktiver, i tilfælde af ondsindet adfærd eller misbrug af platformen.

6 . Belønningerne uddeles inden for 7 arbejdsdage efter afslutningen af hver begivenhedscyklus og fordeles på baggrund af den endelige placering.

7 . Alle deltagere skal nøje overholde MEXC's servicevilkår. MEXC forbeholder sig ret til at diskvalificere enhver bruger, der er involveret i svigagtig eller voldelig adfærd under arrangementet, herunder registrering af flere konti eller andre aktiviteter relateret til ulovlige eller svigagtige formål.

8 . MEXC bevarer den endelige fortolkningsret til disse vilkår. Bemærk, at disse vilkår kan blive revideret, eller at arrangementet kan blive aflyst uden forudgående varsel. Hold dig informeret ved at tjekke opdateringer til disse vilkår og eventdetaljer regelmæssigt.