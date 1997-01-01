Modtag en Futures-position af tilsvarende værdi ved vellykket indbetaling
Kredit-/betalingskort
Fiat Indbetaling
Bankoverførsel
Gør krav på Futures Bonus og åbn en position
Når du har gennemført betalingen, skal du gøre krav på din Futures Bonus og åbne en position. Du kan vælge handelspar og retning.
Begivenhedsregler
Regler for Uddeling belønning
• Kun fiat-indbetalinger foretaget via kredit-/debitkort, bankoverførsel eller fiat-indbetalinger er berettigede. Tredjepartsbetalinger og interne overførsler understøttes ikke.
• Belønninger konverteres til USDT baseret på den tilsvarende USDT-værdi på tidspunktet for ordregennemførelsen (ikke på tidspunktet for ordreafgivelse).
• Uddeling af belønninger slutter den: ()
• For at deltage i begivenheden skal det mindste ordrebeløb være større end 100 USDT.
• Det mindste Futures ordrebeløb skal opfyldes for at gøre krav på belønningen. Krav vil blive afvist, hvis dette krav ikke er opfyldt.
• Når der er gjort krav på den, modtager brugerne en bonus svarende til 2 % af indbetalingen (maks. 500 USDT), som automatisk åbner en position i Isolated Margin-tilstand til markedspris i et af seks USDT-M-Futurespar.
• Brugere med åbne positioner eller afventende ordrer i det samme par kan ikke gøre krav. Tjek din Futures wallet, før du gør krav på den.
Regler for brug af Futures Bonus
1. Bonussen kan kun bruges til Futures handel. Overskud genereret fra bonussen kan udbetales, men selve bonussen kan ikke udbetales.
2. Bonussen kan bruges som margin og også til at fratrække handelsgebyrer, tab og finansieringsgebyrer.
3. Hvis der overføres aktiver fra Futures-kontoen, før bonussen er fuldt udnyttet, bortfalder den resterende bonus.
4. Bonussen er gyldig i højst 5 dage. Enhver ubrugt bonus vil blive trukket tilbage kl. 23:59:59 (UTC+8) efter 5 dage. Vær opmærksom på likvidationsrisikoen i denne periode.
Regler for verifikation
1. Brugere skal indbetale ved hjælp af deres egen betalingsmetode. Ved indbetalinger via bankoverførsel skal du sikre dig, at referencekoden er korrekt indtastet.
2. MEXC implementerer strenge kontrolprocedurer for alle brugere. Enhver brug af teknisk manipulation - herunder, men ikke begrænset til, elektroniske skriv, robotter, gentagne operationer eller automatiserede kontoregistreringer - vil resultere i øjeblikkelig diskvalifikation. Denne politik skal overholdes strengt, selv om sådanne metoder kun anvendes på bestemte stadier af tilmelding eller deltagelse. Desuden vil brugere, der er involveret i vildledende SEO-praksis, især dem, der er rettet mod søgeord som "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" eller "MEXC OTC", også blive diskvalificeret fra begivenheden.
3. MEXC forbeholder sig ret til at fortolke de endelige vilkår for denne begivenhed og træffe passende foranstaltninger mod ondsindede aktiviteter eller misbrug af platformen.
4. Alle deltagende brugere skal nøje overholde MEXC's servicevilkår. MEXC forbeholder sig ret til at diskvalificere brugere, der deltager i svigagtige aktiviteter eller misbrug under arrangementet, herunder registrering af flere konti eller deltagelse i aktiviteter relateret til ulovlige eller svigagtige formål.
5. MEXC forbeholder sig den endelige ret til at fortolke disse vilkår. Bemærk, at disse betingelser kan blive revideret, eller at arrangementet kan blive aflyst uden forudgående varsel. Brugerne opfordres til at holde sig opdateret om de seneste vilkår for arrangementer.
6. Disse vilkår skal betragtes som en integreret del af MEXC's brugeraftale og privatlivspolitik. I tilfælde af uoverensstemmelser har disse vilkår forrang.