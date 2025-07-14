Detaily o snímku
Akce skončila
Vypořádání bylo dokončeno. Pokud jste se této akce úspěšně zúčastnili, přejděte na stránku Historie odměn, zkontrolujte detaily o svých odměnách a navštivte svůj spotový účet, abyste zjistili, zda vám airdropy přinesly nějaké tokeny!
Mechanismus úrovně MX
|Úroveň akce
|Podmínky pro zvýšení úrovně
|Koeficient závazku
|V1
|5 ≤ Držba MX ≤ 100,000
|1
|V2
|Pozvěte 1 platně pozvanou osobu
|1.5
|V3
|Pozvěte 2 platně pozvan. os.
|1.55
|V4
|Pozvěte 3 platně pozvan. os.
|1.6
|V5
|Pozvěte 4 platně pozvan. os.
|1.65
|V6
|Pozvěte 5 platně pozvan. os.
|1.7
|V7
|Pozvěte 6 platně pozvan. os.
|1.75
Popis pravidel
K čím více tokenů MX se při akci zavážete a čím více platných pozvaných osob úspěšně pozvete, tím vyšší bude váš koeficient závazku a tím větší bude váš podíl na odměnách.
Příklad: Předpokládejme, že akce se účastní dva účastníci, A a B.
A bude mít závazek 2,999 MX a žádné platně pozvané osoby, takže koeficient závazku bude 1.
B bude mít závazek 3,000 MX a 2 platně pozvan. os., takže koeficient závazku bude 1.55.
Výpočet odměny pro A
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Výpočet odměny pro B:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Celková částka tokenů
1,000,000,000 TBA
Typ tokenu
BASE
Celk. počet airdropů
26,315,790 TBA
Počet hlasů
5 MX - 100,000 MX
2. Cena projektu, pro který jste hlasovali, může výrazně kolísat v důsledku tržních podmínek nebo jiných podobných důvodů.
3. Je možné, že nebudete moci zcela nebo částečně odstoupit od své účasti na projektu z důvodu základní technologie projektu nebo z důvodů souvisejících s platformou MEXC.
4. Pokud jeden uživatel investuje kumulovanou částku převyšující 100,000 MX na více účtech, mohou být na přidružených účtech spuštěny mechanismy platformy pro řízení rizik. Postupujte prosím obezřetně.