True Base Army (TBA)
Celkový výherní fond
26,315,790TBA
26,315,79026,315,790TBATBA
Celkový závazek
-- MX
Celkové platné zavázané množství
-- MX
Fáze závazku skončila
  • Závazek k MX začíná

    2025-07-14 13:00

  • Závazek k MX končí

    2025-07-15 12:50
  • Airdrop tokenů
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Čas zalistování
    2025-07-15 15:00
1. MX Kritéria závazku
Detaily o snímku

Až do 2025-10-09 08:52
Moje celkové již platné množství
0 MX
Můj odhadovaný koeficient závazku--
2. MX Detaily o závazku
  -- TBA
    Moje skutečné odměny
    -- TBA
  -- TBA
    Moje odhadované odměny
    -- TBA
  -- MX
    Mnou zavázané množství
    -- MX
  -- MX
    Můj platný závazek
    -- MX

Akce skončila

Vypořádání bylo dokončeno. Pokud jste se této akce úspěšně zúčastnili, přejděte na stránku Historie odměn, zkontrolujte detaily o svých odměnách a navštivte svůj spotový účet, abyste zjistili, zda vám airdropy přinesly nějaké tokeny!

V současné době není možné projekt zalistovat, jak bylo plánováno ve specifikacích akce, a to z důvodu problémů souvisejících se stranou projektu. Sledujte prosím oznámení MEXC, kde najdete nejnovější informace o harmonogramu projektu.

Mechanismus úrovně MX

Úroveň akcePodmínky pro zvýšení úrovněKoeficient závazku
V15Držba MX100,0001
V2Pozvěte 1 platně pozvanou osobu1.5
V3Pozvěte 2 platně pozvan. os.1.55
V4Pozvěte 3 platně pozvan. os.1.6
V5Pozvěte 4 platně pozvan. os.1.65
V6Pozvěte 5 platně pozvan. os.1.7
V7Pozvěte 6 platně pozvan. os.1.75

Popis pravidel

K čím více tokenů MX se při akci zavážete a čím více platných pozvaných osob úspěšně pozvete, tím vyšší bude váš koeficient závazku a tím větší bude váš podíl na odměnách.

Příklad: Předpokládejme, že akce se účastní dva účastníci, A a B.

A bude mít závazek 2,999 MX a žádné platně pozvané osoby, takže koeficient závazku bude 1.

B bude mít závazek 3,000 MX a 2 platně pozvan. os., takže koeficient závazku bude 1.55.

Výpočet odměny pro A

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Výpočet odměny pro B:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

Info o projektu
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Detaily o projektu

Celková částka tokenů

1,000,000,000 TBA

Typ tokenu

BASE

Celk. počet airdropů

26,315,790 TBA

Adresa kontraktu

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Počet hlasů

5 MX - 100,000 MX

Pravidla akce
1. Jakmile uživatelé splní kritéria pro účast na akci, mohou se zavázat k MX a vyhrát airdropy zdarma.
2. Před účastí na akci na Kickstarteru musí uživatelé dokončit alespoň jeden obchod s futures (bez omezení obchodovatelného páru nebo částky).
3. Systém pořídí snímek počtu platně pozvaných uživatelů (platní po dobu 30 dní) a následující den aktualizuje úroveň. Uživatelé si mohou zkontrolovat koeficient úrovně svého účtu na stránce akce.
Mechanismus závazku
Uživatelé se mohou zavázat na základě svého maximálního množství k závazku. Úspěšné závazky budou použity pouze pro výpočet odměny a žádné MX nebudou zmrazeny.
Airdropové odměny
Airdropové odměny = aktuální platné závazné množství uživatele / platné závazné množství všech uživatelů * celkový výherní fond. Odměny budou po skončení akce odeslány formou airdropu na spotový účet uživatele.
Připomenutí rizika
1. V některých projektech se mohou vyskytnout technologické, provozní a jiné nedostatky. Seznamte se zcela s projektem a teprve potom se jej s obezřetností zúčastněte.
2. Cena projektu, pro který jste hlasovali, může výrazně kolísat v důsledku tržních podmínek nebo jiných podobných důvodů.
3. Je možné, že nebudete moci zcela nebo částečně odstoupit od své účasti na projektu z důvodu základní technologie projektu nebo z důvodů souvisejících s platformou MEXC.
4. Pokud jeden uživatel investuje kumulovanou částku převyšující 100,000 MX na více účtech, mohou být na přidružených účtech spuštěny mechanismy platformy pro řízení rizik. Postupujte prosím obezřetně.