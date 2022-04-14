Tokenomika pro ZYRO (ZYRO)

Tokenomika pro ZYRO (ZYRO)

Zjistěte klíčové informace o ZYRO (ZYRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ZYRO (ZYRO)

Zyro is a Web3 project focused on providing utility and functionality to its holders. By owning a minimum amount of Zyro tokens, users gain access to exclusive tools, analytics, and other valuable resources within the ecosystem. The project includes NFT integration, a merch store, and plans for exchange listings based on market cap milestones. Future developments aim to expand Zyro’s ecosystem with additional tools, features, and integrations.

Oficiální webové stránky:
https://www.zyrosolana.com

ZYRO (ZYRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZYRO (ZYRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 689.58
Celkový objem:
$ 980.97M
Objem v oběhu:
$ 114.01M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.93K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika ZYRO (ZYRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ZYRO (ZYRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZYRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZYRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZYRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZYRO!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.