Tokenomika pro Zyberswap (ZYB)

Zjistěte klíčové informace o Zyberswap (ZYB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Zyberswap (ZYB)

Zyberswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) on the Arbitrum blockchain. Compared to its competitors, Zyberswap allows the swapping of crypto assets with the lowest fees. Rewards from Staking and Yield Farming are among the most lucrative in the entire Arbitrum ecosystem. Additionally, Zyberswap aims to fully involve its users in decision-making. All major changes are decided via Governance Voting. Zyberswap is also offering a unique utility to its token, where users can lock and stake $ZYB token and get rewarded weekly in Ethereum.

Oficiální webové stránky:
https://www.zyberswap.io/
Bílá kniha:
https://docs.zyberswap.io/

Zyberswap (ZYB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zyberswap (ZYB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.55K
$ 28.55K
Celkový objem:
$ 14.34M
$ 14.34M
Objem v oběhu:
$ 14.34M
$ 14.34M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.55K
$ 28.55K
Historické maximum:
$ 23.1
$ 23.1
Historické minimum:
$ 0.00119664
$ 0.00119664
Aktuální cena:
$ 0.0019903
$ 0.0019903

Tokenomika Zyberswap (ZYB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zyberswap (ZYB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZYB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZYB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZYB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZYB!

Předpověď ceny ZYB

Chcete vědět, kam může ZYB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZYB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.