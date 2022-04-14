Tokenomika pro ZKCrypt AI (ZKAI)
Informace o ZKCrypt AI (ZKAI)
The use of AI applications and custom AI agents has increased significantly in recent times. However, the unintended exposure of user data by AI apps has led to substantial data breaches and hacks.
ZKAI aims to build applications that leverage machine learning (ML) and zero-knowledge (ZK) technology, providing a protective layer for AI applications and agents. Our solutions are designed to filter and safeguard user data before it even reaches the cloud, ensuring enhanced privacy and security.
ZKCrypt AI (ZKAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZKCrypt AI (ZKAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ZKCrypt AI (ZKAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ZKCrypt AI (ZKAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZKAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZKAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ZKAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZKAI!
Předpověď ceny ZKAI
Chcete vědět, kam může ZKAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZKAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.