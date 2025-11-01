BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Zivoe Vault je 1.042 USD. Sledujte aktualizace cen ZVLT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZVLT.

Více informací o ZVLT

Informace o ceně ZVLT

Co je to ZVLT

Bílá kniha pro ZVLT

Oficiální webové stránky ZVLT

Tokenomika pro ZVLT

Předpověď cen ZVLT

Logo Zivoe Vault

Zivoe Vault Cena (ZVLT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ZVLT na USD

$1.042
$1.042$1.042
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Zivoe Vault (ZVLT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:47:39 (UTC+8)

Informace o ceně Zivoe Vault (ZVLT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

Cena Zivoe Vault (ZVLT) v reálném čase je $1.042. Za posledních 24 hodin se ZVLT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZVLT v historii je $ 1.046, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.028.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZVLT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Zivoe Vault (ZVLT)

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M

6.12M
6.12M 6.12M

6,118,565.029560325
6,118,565.029560325 6,118,565.029560325

Aktuální tržní kapitalizace Zivoe Vault je $ 6.30M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZVLT je 6.12M, přičemž celková zásoba je 6118565.029560325. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.38M.

Historie cen v USD pro Zivoe Vault (ZVLT)

Během dnešního dne byla změna ceny Zivoe Vault na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Zivoe Vault na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Zivoe Vault na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Zivoe Vault na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Zivoe Vault (ZVLT)

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Zivoe Vault (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Zivoe Vault (ZVLT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Zivoe Vault (ZVLT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Zivoe Vault.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Zivoe Vault!

ZVLT na místní měny

Tokenomika pro Zivoe Vault (ZVLT)

Pochopení tokenomiky Zivoe Vault (ZVLT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZVLT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Zivoe Vault (ZVLT)

Jakou hodnotu má dnes Zivoe Vault (ZVLT)?
Aktuální cena ZVLT v USD je 1.042 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZVLT v USD?
Aktuální cena ZVLT v USD je $ 1.042. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Zivoe Vault?
Tržní kapitalizace ZVLT je $ 6.30M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZVLT v oběhu?
Objem ZVLT v oběhu je 6.12M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZVLT?
ZVLT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.046 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZVLT?
ZVLT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.028 USD.
Jaký je objem obchodování ZVLT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZVLT je -- USD.
Dosáhne ZVLT letos vyšší ceny?
ZVLT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZVLT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:47:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Zivoe Vault (ZVLT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

