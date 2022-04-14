Tokenomika pro Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL)
Informace o Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL)
Zippy is a lquid stake pool on Solana that allows users to stake their SOL and get a liquid staking token (LST) in return called zippySOL. The value of zippySOL vs SOL increases each epoch. Zippy is built on the SPL stake pool program from Solana foundation that has been audited 9 times. The LST, zippySOL, can be used in defi throughout Solana. Currently supported integrations exists to Kamino, Solend, Meteora, Sanctum, Hawksight and Orca.
SOL deposited into the stake pool is delegated to the best and most diverse validators on Solana using a clear delegation strategy. The delegation strategy is algorithmic and automatically computes a score for each validator balancing high APY for stakers while supporting a healthy network. A validator is scored mainly on performance and decentralization. For example, a validator with good performance that is located in a data center together with a lot of other high stake validators will be scored lower than a validator of similar performance situated in a less crowded data center. Other factors that hurt the network are also considered, e.g. vote lagging and excessive delinquencies. The score is used by the Zippy stake bot to automatically and regularly rebalance the pool to the top validators. As the total staked SOL in the pool grows, more and more validators will be receiving stake. For more information see https://docs.zippystake.org/delegation-strategy
Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Zippy Staked SOL (ZIPPYSOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZIPPYSOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZIPPYSOL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ZIPPYSOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZIPPYSOL!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.