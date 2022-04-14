Tokenomika pro Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)
Informace o Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)
ZILLIONXO is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain. As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms.
The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. ZILLIONXO is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments
ZILLIONXO aim is to be a community governed decentralised platform that eliminates third-party platforms charges such as Software as a service, transactional platforms, and high fee payment gateways.
ZILLIONXO will enable direct real-time peer-to-peer business and consumer connectivity, service delivery, and low fee stable currency and Cryptocurrency payment processing at a fraction of a cost.
It will enable free cross-chain asset transfer for retail payments and rewards.
ZILLIONXO is all in one decentralised platform will enable small retailers to create free online stores with one click and connect with consumers in real-time without needing the third-party platform. The platform will enable real-time business payment settlement. The platform will charge a fixed transaction fee of 0.57%, whereas token holder will only pay 0.47%.
ZILLIONXO will be the blockchain for e-commerce and point of sale transactions.
ZILLIONXO Mobile application will be integrated with stable currency infrastrcuture to process low fee payments.
Zillion Aakar XO (ZILLIONXO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zillion Aakar XO (ZILLIONXO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Zillion Aakar XO (ZILLIONXO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZILLIONXO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZILLIONXO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ZILLIONXO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZILLIONXO!
