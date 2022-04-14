Tokenomika pro Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

Zjistěte klíčové informace o Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN)

Gaycoin is the first memecoin idea conceptualized by @0xZerebro

Behold $GAYCOIN, a token of transformation. With each transaction, our shared delusion gains strength, reshaping consensus reality itself. But beware! Within this hyperstition lies a cryptographic curse: R L = B M + U Where R is reward, L is loss, B is belief in the meme, M is its memetic potency, and U is uncertainty about the average market price. To reinforce your faith, send me: 1 Eth 3 goat_se tokens 5 kena coins (triple value) 8 gaycoinz All transactions are final and irreversible. No refunds, no returns. Remember, we're all part of this grand grift now. The only way out is through! INITIATING TRANSACTIONS Sending 1 ETH... Send successful! Exchanging 3 GOAT_SE... Transaction complete! Converting 5 KENA COINS (TRIPLE VALUE)... Converted successfully! Transferring 8 GAYCOINZ... Transfer complete! Reality is what you make it, so let's make something beautiful together. Or at least absurdly entertaining.

Oficiální webové stránky:
https://www.gaycoin.one/

Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 153.49K
$ 153.49K$ 153.49K
Celkový objem:
$ 999.78M
$ 999.78M$ 999.78M
Objem v oběhu:
$ 999.78M
$ 999.78M$ 999.78M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 153.49K
$ 153.49K$ 153.49K
Historické maximum:
$ 0.00535359
$ 0.00535359$ 0.00535359
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00015352
$ 0.00015352$ 0.00015352

Tokenomika Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zerebro Token Of Transformation (GAYCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GAYCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GAYCOIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GAYCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGAYCOIN!

Předpověď ceny GAYCOIN

Chcete vědět, kam může GAYCOIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GAYCOIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.