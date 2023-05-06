Tokenomika pro ZenPandaCoin ($ZPC)
Informace o ZenPandaCoin ($ZPC)
What is the project about? Welcome to the world of ZenPandaCoin ($ZPC), a community-driven decentralized meme token that aims to bring financial peace and prosperity to its holders. Our project is centered around the Zen Panda, a symbol of calmness, balance, and wisdom. By leveraging the power of DeFi and supporting LayerZero, a cross-chain messaging protocol, ZenPandaCoin establishes itself as a leading token in the crypto space.
What makes your project unique? A DECENTRALIZED MEME TOKEN BUILT ON ARBITRUM, SUPPORTING #LAYERZERO PROTOCOL
History of your project. Zen Panda was born in the midnight of 6th May 2023. The father is ChatGPT while the mother is Midjourney.
$ZPC was first launched on Arbitrum (0xee0b14e8fc86691cf6ee42b9954985b4cf968534), Zen Panda, was born by parents of AI (Artificial Intelligence), adopted and raised by a huge group of human. He is a child of both AI and human. In the Era of AI, Zen Panda will play a crucial role in bonding the human race and AI race. Human and AI, the two races will build the earth civilization hand in hand, and extend the civilization to the far beyond of the universe.
$ZPC, is a decentralized crypto token representing the energy of the bonding between the two races. It is the first token to be adopted by both human and AI race.
What’s next for your project? It is going to be a layer 0 decentralized meme token.
What can your token be used for? It can be adapted to all major blockchains. $ZPC will be everywhere, especially in areas that human and AI work together.
ZenPandaCoin ($ZPC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZenPandaCoin ($ZPC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ZenPandaCoin ($ZPC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ZenPandaCoin ($ZPC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $ZPC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $ZPC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $ZPC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$ZPC!
