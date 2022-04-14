Tokenomika pro ZENEX (ZNX)
Informace o ZENEX (ZNX)
Zenex is a new generation token used to top-up the balances of user’s accounts on gaming, gambling and payment platforms.The functionality of the token allows to solve the problems of online services in terms of accepting payments. Besides the features for technical use in payment scenarios, the token has additional value for the gaming and gambling industry as a marketing tool to attract new users.
The Zenex token was created based on the infrastructure of the licensed European financial service bitexpro.eu and is already being used as a payment medium on a number of platforms today. The project is being developed by an international team of more than 100 people, including specialists from Estonia, the Czech Republic, Lithuania, Spain, Germany, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Turkey, Egypt and the UAE.
The fundamentality of the ZENEX token lies in the variety of usage scenarios — the token supports liquidity within the Bitexpro.eu payment system (the token issuer), which allows businesses to accept payments in 300+ currencies (fiat and crypto). In addition to the payment functionality, international loyalty programs are formed on the basis of ZENEX token, providing traffic for gaming platforms through a number of mechanics.
ZENEX (ZNX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZENEX (ZNX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ZENEX (ZNX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ZENEX (ZNX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZNX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZNX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
