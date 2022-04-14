Tokenomika pro Zenc Coin (ZENC)
Informace o Zenc Coin (ZENC)
The ZENC Coin Developers devised solutions to these issues. ZENC Coin ensures excellent privacy and security for all transactions by utilizing the Zero Coin protocol, which allows for lightning-fast transactions with cheap transaction fees of less than 0.001$ anywhere globally. It employs the proof-of-stake script method to secure the block chain network and earns a 30 percent APR on coin held. Proof of Stake Mining, payment gateways for internet enterprises, and multiplatform wallets for local merchants are other names. It develops highly sought-after crypto currency platforms on which ZENC Coin can be used.
Zenc Coin (ZENC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zenc Coin (ZENC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Zenc Coin (ZENC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Zenc Coin (ZENC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZENC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZENC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ZENC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZENC!
Předpověď ceny ZENC
Chcete vědět, kam může ZENC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZENC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.