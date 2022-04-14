Tokenomika pro Zeitgeist (ZTG)

Zjistěte klíčové informace o Zeitgeist (ZTG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Zeitgeist (ZTG)

Zeitgeist is a decentralized prediction market protocol. Built in Substrate, it is a live parachain of Kusama (the sister chain of Polkadot). Zeitgeist is building an application that not only allows users to make various predictions on numerous markets, but also allows for them to create their own markets - with a full SDK being made available for software developers. In addition to a holistic Prediction Market offering, Zeitgeist also plans to implement the “futarchy form of governance” to its blockchain protocol: A governance model proposed by economist Robin Hanson whereby decisions are arrived via prediction markets as opposed to traditional “one man one vote” democratic consensus.

Oficiální webové stránky:
https://zeitgeist.pm/

Zeitgeist (ZTG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zeitgeist (ZTG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 562.44K
Celkový objem:
$ 115.40M
Objem v oběhu:
$ 92.14M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 704.47K
Historické maximum:
$ 0.325145
Historické minimum:
$ 0.00561465
Aktuální cena:
$ 0.00610434
Tokenomika Zeitgeist (ZTG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zeitgeist (ZTG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZTG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZTG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZTG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZTG!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.