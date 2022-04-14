Tokenomika pro ZAZA (ZAZA)
Informace o ZAZA (ZAZA)
WHAT IS ZAZAAAA?! Don’t be narc. Become one with ZaZa. Lighter flick, burn, toque and blow that ZaZa smoke right into a non ZaZa’s face.
OK, BUT WHO IS ZAZA? Big brain legends are one with zaza. They love zaza. Legens burn the zaza and guess what..now the world iz better. Be like legens. Bob Marley, Snoop Dogg, Elon Musk, allegedly Steve Jobs. All legens!
I’M STILL SCROLLING AND DONT UNDERSTAND. PLS HELP!!! Zaza iz golden era. Not inteligent to miss golden eras. Only narcs miss golden eras. Dont be narc. Dont be a beta Kevin or mawkish Karen and sure as shit dont be a Kamabla. Be prosperous Chad. That is the Zaza way. Look, Zaza even maked steps!..
ZAZA (ZAZA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZAZA (ZAZA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ZAZA (ZAZA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ZAZA (ZAZA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZAZA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZAZA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.