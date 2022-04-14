Tokenomika pro ZARA AI (ZARA)

Zjistěte klíčové informace o ZARA AI (ZARA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ZARA AI (ZARA)

Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.

Oficiální webové stránky:
https://zaraai.xyz

ZARA AI (ZARA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZARA AI (ZARA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 709.75K
Celkový objem:
$ 647.29M
Objem v oběhu:
$ 625.42M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 734.57K
Historické maximum:
$ 0.02553514
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00114153
Tokenomika ZARA AI (ZARA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ZARA AI (ZARA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZARA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZARA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZARA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZARA!

Předpověď ceny ZARA

Chcete vědět, kam může ZARA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZARA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

