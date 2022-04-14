Tokenomika pro Zapicorn (ZAPI)

Zjistěte klíčové informace o Zapicorn (ZAPI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Zapicorn (ZAPI)

The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖

Oficiální webové stránky:
https://www.zapicorn.ai
Bílá kniha:
https://zapicorn.ai/tokenomics/

Zapicorn (ZAPI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zapicorn (ZAPI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 293.82K
$ 293.82K
Celkový objem:
$ 927.96M
$ 927.96M
Objem v oběhu:
$ 927.96M
$ 927.96M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 293.82K
$ 293.82K
Historické maximum:
$ 0.00498822
$ 0.00498822
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00031663
$ 0.00031663

Tokenomika Zapicorn (ZAPI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zapicorn (ZAPI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZAPI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZAPI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZAPI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZAPI!

Předpověď ceny ZAPI

Chcete vědět, kam může ZAPI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZAPI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.