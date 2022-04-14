Tokenomika pro ZakumiFi (ZAFI)
Informace o ZakumiFi (ZAFI)
ZakumiFi is a DeFi Layer 1 Ecosystem that supports users' comprehensive access to Dapps, NFT World, GameFi projects, Staking, Yield Farming services, Swap and Wallet protocols in the most straightforward way.
Vision ― In ZakumiFi, we are focused on building the next wave of alternative L1 blockchains. The main aim is to create a cheap, fast, and efficient blockchain that will be fundamental to building a complete ecosystem of Web3 tools for business clients & crypto traders.
Mission ― Our mission is to build an ecosystem where both projects and users can have great experiences, and the fastest transaction with the cheapest fee. GameFi, NFT, DeFi and Web3 services in an All-in-one ecosystem!
ZakumiFi (ZAFI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ZakumiFi (ZAFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ZakumiFi (ZAFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ZakumiFi (ZAFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZAFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZAFI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ZAFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZAFI!
Předpověď ceny ZAFI
Chcete vědět, kam může ZAFI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZAFI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.