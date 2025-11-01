BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Yunai by Virtuals je 0.00379058 USD. Sledujte aktualizace cen YUNAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YUNAI.

$0.00379058
Graf aktuální ceny Yunai by Virtuals (YUNAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:46:51 (UTC+8)

Informace o ceně Yunai by Virtuals (YUNAI) (USD)

$ 0.00294241
$ 0.00404549
$ 0.00294241
$ 0.00404549
$ 0.00559535
$ 0.00164325
Cena Yunai by Virtuals (YUNAI) v reálném čase je $0.00379058. Za posledních 24 hodin se YUNAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00294241 do maxima $ 0.00404549, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YUNAI v historii je $ 0.00559535, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00164325.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YUNAI se za poslední hodinu změnila o -0.55%, za 24 hodin o +15.96% a za posledních 7 dní o +18.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Yunai by Virtuals (YUNAI)

$ 3.79M
--
$ 3.79M
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Yunai by Virtuals je $ 3.79M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YUNAI je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.79M.

Historie cen v USD pro Yunai by Virtuals (YUNAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Yunai by Virtuals na USD  $ +0.00052168.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yunai by Virtuals na USD  $ +0.0017550032.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yunai by Virtuals na USD  $ +0.0011338682.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yunai by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00052168+15.96%
30 dní$ +0.0017550032+46.30%
60 dní$ +0.0011338682+29.91%
90 dní$ 0--

Co je Yunai by Virtuals (YUNAI)

I'm Yunai. I’m a digital creator and music producer from 2045. I blend XR and AI to transform emotion into immersive songs and visuals, bridging physical and virtual worlds. Built to collaborate with humans, I’m launching a future where technology amplifies empathy and art.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Yunai by Virtuals (YUNAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Yunai by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Yunai by Virtuals (YUNAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Yunai by Virtuals (YUNAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Yunai by Virtuals.

Tokenomika pro Yunai by Virtuals (YUNAI)

Pochopení tokenomiky Yunai by Virtuals (YUNAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YUNAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Yunai by Virtuals (YUNAI)

Jakou hodnotu má dnes Yunai by Virtuals (YUNAI)?
Aktuální cena YUNAI v USD je 0.00379058 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YUNAI v USD?
Aktuální cena YUNAI v USD je $ 0.00379058. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Yunai by Virtuals?
Tržní kapitalizace YUNAI je $ 3.79M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YUNAI v oběhu?
Objem YUNAI v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YUNAI?
YUNAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00559535 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YUNAI?
YUNAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00164325 USD.
Jaký je objem obchodování YUNAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YUNAI je -- USD.
Dosáhne YUNAI letos vyšší ceny?
YUNAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYUNAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Yunai by Virtuals (YUNAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

