Tokenomika pro Yuku AI (YUKU)
Informace o Yuku AI (YUKU)
Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.
Yuku AI (YUKU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yuku AI (YUKU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Yuku AI (YUKU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Yuku AI (YUKU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YUKU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YUKU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro YUKU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYUKU!
Předpověď ceny YUKU
Chcete vědět, kam může YUKU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YUKU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.