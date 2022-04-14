Tokenomika pro Yuku AI (YUKU)

Zjistěte klíčové informace o Yuku AI (YUKU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Yuku AI (YUKU)

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

https://yuku.app/
https://yuku.app/whitepaper

Yuku AI (YUKU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yuku AI (YUKU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M
Celkový objem:
$ 989.71M
$ 989.71M$ 989.71M
Objem v oběhu:
$ 243.71M
$ 243.71M$ 243.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M
Historické maximum:
$ 0.008205
$ 0.008205$ 0.008205
Historické minimum:
$ 0.0031116
$ 0.0031116$ 0.0031116
Aktuální cena:
$ 0.00441483
$ 0.00441483$ 0.00441483

Tokenomika Yuku AI (YUKU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Yuku AI (YUKU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YUKU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YUKU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YUKU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYUKU!

Předpověď ceny YUKU

Chcete vědět, kam může YUKU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YUKU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.