BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena your new savings je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SAVINGS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAVINGS.Dnešní aktuální cena your new savings je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SAVINGS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAVINGS.

Více informací o SAVINGS

Informace o ceně SAVINGS

Co je to SAVINGS

Oficiální webové stránky SAVINGS

Tokenomika pro SAVINGS

Předpověď cen SAVINGS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo your new savings

your new savings Cena (SAVINGS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SAVINGS na USD

--
----
-1.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny your new savings (SAVINGS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:36:41 (UTC+8)

Informace o ceně your new savings (SAVINGS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-1.53%

-9.64%

-9.64%

Cena your new savings (SAVINGS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SAVINGS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SAVINGS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SAVINGS se za poslední hodinu změnila o +0.02%, za 24 hodin o -1.53% a za posledních 7 dní o -9.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu your new savings (SAVINGS)

$ 14.97K
$ 14.97K$ 14.97K

--
----

$ 14.97K
$ 14.97K$ 14.97K

999.65M
999.65M 999.65M

999,646,643.641667
999,646,643.641667 999,646,643.641667

Aktuální tržní kapitalizace your new savings je $ 14.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SAVINGS je 999.65M, přičemž celková zásoba je 999646643.641667. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.97K.

Historie cen v USD pro your new savings (SAVINGS)

Během dnešního dne byla změna ceny your new savings na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny your new savings na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny your new savings na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny your new savings na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.53%
30 dní$ 0-52.88%
60 dní$ 0-88.83%
90 dní$ 0--

Co je your new savings (SAVINGS)

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj your new savings (SAVINGS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny your new savings (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít your new savings (SAVINGS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva your new savings (SAVINGS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro your new savings.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny your new savings!

SAVINGS na místní měny

Tokenomika pro your new savings (SAVINGS)

Pochopení tokenomiky your new savings (SAVINGS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SAVINGS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně your new savings (SAVINGS)

Jakou hodnotu má dnes your new savings (SAVINGS)?
Aktuální cena SAVINGS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SAVINGS v USD?
Aktuální cena SAVINGS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace your new savings?
Tržní kapitalizace SAVINGS je $ 14.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SAVINGS v oběhu?
Objem SAVINGS v oběhu je 999.65M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SAVINGS?
SAVINGS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SAVINGS?
SAVINGS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SAVINGS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SAVINGS je -- USD.
Dosáhne SAVINGS letos vyšší ceny?
SAVINGS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSAVINGS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:36:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se your new savings (SAVINGS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,092.33
$110,092.33$110,092.33

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.43
$3,878.43$3,878.43

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02434
$0.02434$0.02434

-24.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.43
$3,878.43$3,878.43

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,092.33
$110,092.33$110,092.33

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5000
$2.5000$2.5000

-0.95%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09694
$0.09694$0.09694

+93.88%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01722
$0.01722$0.01722

-13.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00464
$0.00464$0.00464

+286.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0058500
$0.0058500$0.0058500

+198.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000838
$0.0000838$0.0000838

+67.60%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8337
$0.8337$0.8337

+61.97%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000315
$0.000315$0.000315

+57.50%