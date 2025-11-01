BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena YOUR AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen YOURAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YOURAI.Dnešní aktuální cena YOUR AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen YOURAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YOURAI.

Více informací o YOURAI

Informace o ceně YOURAI

Co je to YOURAI

Bílá kniha pro YOURAI

Oficiální webové stránky YOURAI

Tokenomika pro YOURAI

Předpověď cen YOURAI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo YOUR AI

YOUR AI Cena (YOURAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 YOURAI na USD

$0.00041716
$0.00041716$0.00041716
-3.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny YOUR AI (YOURAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:36:34 (UTC+8)

Informace o ceně YOUR AI (YOURAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.53518
$ 0.53518$ 0.53518

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-3.13%

-1.29%

-1.29%

Cena YOUR AI (YOURAI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se YOURAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YOURAI v historii je $ 0.53518, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YOURAI se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o -3.13% a za posledních 7 dní o -1.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu YOUR AI (YOURAI)

$ 19.22K
$ 19.22K$ 19.22K

--
----

$ 416.83K
$ 416.83K$ 416.83K

46.10M
46.10M 46.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace YOUR AI je $ 19.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YOURAI je 46.10M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 416.83K.

Historie cen v USD pro YOUR AI (YOURAI)

Během dnešního dne byla změna ceny YOUR AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny YOUR AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny YOUR AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny YOUR AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.13%
30 dní$ 0-18.16%
60 dní$ 0-44.09%
90 dní$ 0--

Co je YOUR AI (YOURAI)

AI-driven e-commerce YOUR Protocol is the AI-driven content layer for e-commerce built on Bitcoin and Solana

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny YOUR AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít YOUR AI (YOURAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva YOUR AI (YOURAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro YOUR AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny YOUR AI!

YOURAI na místní měny

Tokenomika pro YOUR AI (YOURAI)

Pochopení tokenomiky YOUR AI (YOURAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YOURAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně YOUR AI (YOURAI)

Jakou hodnotu má dnes YOUR AI (YOURAI)?
Aktuální cena YOURAI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YOURAI v USD?
Aktuální cena YOURAI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace YOUR AI?
Tržní kapitalizace YOURAI je $ 19.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YOURAI v oběhu?
Objem YOURAI v oběhu je 46.10M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YOURAI?
YOURAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.53518 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YOURAI?
YOURAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování YOURAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YOURAI je -- USD.
Dosáhne YOURAI letos vyšší ceny?
YOURAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYOURAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:36:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se YOUR AI (YOURAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,097.32
$110,097.32$110,097.32

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.43
$3,878.43$3,878.43

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02434
$0.02434$0.02434

-24.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.43
$3,878.43$3,878.43

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,097.32
$110,097.32$110,097.32

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5001
$2.5001$2.5001

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09694
$0.09694$0.09694

+93.88%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01722
$0.01722$0.01722

-13.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00464
$0.00464$0.00464

+286.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0058500
$0.0058500$0.0058500

+198.16%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000836
$0.0000836$0.0000836

+67.20%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8337
$0.8337$0.8337

+61.97%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000320
$0.000320$0.000320

+60.00%