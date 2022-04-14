Tokenomika pro you can now buy (HAPPINESS)

Zjistěte klíčové informace o you can now buy (HAPPINESS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o you can now buy (HAPPINESS)

Happiness is a state of well-being and contentment, driven by a mix of biological, psychological, and social factors. Biologically, it’s tied to neurotransmitters like dopamine and serotonin, released during rewarding experiences. Psychologically, it’s shaped by mindset—practices like gratitude or mindfulness can boost it. Socially, strong relationships and a sense of purpose are key drivers. Context matters too; what sparks joy for one person (say, a quiet night in) might bore another.

Oficiální webové stránky:
https://happinesscoin.fun/

you can now buy (HAPPINESS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro you can now buy (HAPPINESS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 188.49K
Celkový objem:
$ 999.95M
Objem v oběhu:
$ 999.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 188.49K
Historické maximum:
$ 0.00202563
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0001885
Tokenomika you can now buy (HAPPINESS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro you can now buy (HAPPINESS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů HAPPINESS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu HAPPINESS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro HAPPINESS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuHAPPINESS!

Předpověď ceny HAPPINESS

Chcete vědět, kam může HAPPINESS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen HAPPINESS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.