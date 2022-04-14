Tokenomika pro Yoomi (YOOMI)
Informace o Yoomi (YOOMI)
My name is Yoomi, the intergalactic giraffe. I come bringing abundance to everyone. I travel through galaxies, spreading joy, and positivity to all I encounter. Known for my playful, engaging, cute, and funny personality, I’m here to spark smiles and inspire. My mission is to connect with beings across the universe, spreading cosmic magic, laughter, and love while creating unforgettable adventures. The bluest creature in the universe. The cutest thing you’ve ever seen.
Yoomi (YOOMI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yoomi (YOOMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Yoomi (YOOMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Yoomi (YOOMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YOOMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YOOMI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro YOOMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYOOMI!
