YokaiSwap is a next generation interoperable, decentralized trading platform and the first to come from the Nervos network. This DEX (Decentralized Exchange) have AMM (Automated Market Maker) protocol integration which would be essential for priced assets to be algorithmically and efficiently swapped for user to smart contract transactions. YokaiSwap also have Yield Farming and Staking so you can earn passive income after trading. Yokai is actually one of the first projects that received financial backing from inNervation, which is a fund created out of the CMB International and Nervos Network partnership.
Tokenomika YokaiSwap (YOK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro YokaiSwap (YOK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YOK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YOK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro YOK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYOK!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.