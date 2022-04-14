Tokenomika pro YocoinYOCO (YOCO)
Informace o YocoinYOCO (YOCO)
A Safe, Secure, Eco-Friendly, DeFi Cryptocurrency Engineered with the Lowest Trading Fees Available as well as Automatic Rewards for Life!
Not just your average altcoin, YoCoin (YOCO) is YOUR coin!
It is a 100% community driven and fair launched cryptocurrency. An ultra-fast global payments system. And features protocol static rewards with dynamic DeFi liquidity. YOCO is a long-term investment opportunity developed to generate its own interest from low trading fees.
Engineered by a forward-thinking development team for the benefit of the people, it's been future proofed for safety and success.
We aim to be one of the safest long-term stores of value!
We are composed of software and website developers, crypto miners, entrepreneurs, business owners, and stock and crypto enthusiasts. We love DeFi and heavily support the crypto space.
Our team firmly believes that cryptocurrency is the future.
YocoinYOCO (YOCO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro YocoinYOCO (YOCO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika YocoinYOCO (YOCO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro YocoinYOCO (YOCO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YOCO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YOCO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro YOCO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYOCO!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.