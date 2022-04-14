Tokenomika pro YO EXCHANGE (YOEX)
Informace o YO EXCHANGE (YOEX)
Most people that deal with crypto are here to make money, wondering to gain a huge income. And this is quite understandable. However, there is a fine point that often gets neglected - the coins or tokens without strong project support are very unlikely to reach the moon with YOEX. That’s why we are here - to make this real. We combined a substantial tokenomic and true projects that have use cases. Our roadmap is a unique invention - we define the phases not by timeframes, but by the Value Leading System! We are going to provide new projects with zero kills, so that the more people trade our token - the more projects are launched. Investors' trust in our token is built upon the value of our project and the tokenomic.
YO EXCHANGE (YOEX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro YO EXCHANGE (YOEX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika YO EXCHANGE (YOEX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro YO EXCHANGE (YOEX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YOEX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YOEX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro YOEX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYOEX!
Předpověď ceny YOEX
Chcete vědět, kam může YOEX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YOEX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.