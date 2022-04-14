Tokenomika pro Yield Yak AVAX (YYAVAX)
yyAVAX is liquid staked AVAX on the Avalanche network. yyAVAX was launched by Yield Yak, an Avalanche-native project which builds DeFi tools for users.
Yield Yak has partnered with Geode Finance, liquid staking infrastructure providers, and the Eden Network of validators to allow users to earn native yield from the Avalanche P-Chain via this derivative token.
Tokenomika Yield Yak AVAX (YYAVAX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Yield Yak AVAX (YYAVAX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YYAVAX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YYAVAX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.