Dnešní aktuální cena Yeti the Abominable je 0 USD. Sledujte aktualizace cen YETI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YETI.Dnešní aktuální cena Yeti the Abominable je 0 USD. Sledujte aktualizace cen YETI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YETI.

Více informací o YETI

Informace o ceně YETI

Co je to YETI

Oficiální webové stránky YETI

Tokenomika pro YETI

Předpověď cen YETI

Logo Yeti the Abominable

Yeti the Abominable Cena (YETI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 YETI na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Yeti the Abominable (YETI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:36:11 (UTC+8)

Informace o ceně Yeti the Abominable (YETI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.249496
$ 0.249496$ 0.249496

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena Yeti the Abominable (YETI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se YETI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YETI v historii je $ 0.249496, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YETI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Yeti the Abominable (YETI)

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Yeti the Abominable je $ 9.88K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YETI je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.88K.

Historie cen v USD pro Yeti the Abominable (YETI)

Během dnešního dne byla změna ceny Yeti the Abominable na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yeti the Abominable na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yeti the Abominable na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yeti the Abominable na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Yeti the Abominable (YETI)

The project is about building a fun, engaging, and community-powered ecosystem centered around Yeti the Abominable, a viral internet cat personality. It aims to merge the popularity of internet culture with blockchain, giving fans and investors a way to participate in the growth of a recognizable brand through a dedicated token.Yeti the Abominable is a viral feline sensation known for her fierce expressions, dramatic reactions, and queen-like attitude. She’s one of the most recognizable cat personalities online and Little Manyu follows her on TikTok!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Yeti the Abominable (YETI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Yeti the Abominable (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Yeti the Abominable (YETI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Yeti the Abominable (YETI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Yeti the Abominable.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Yeti the Abominable!

YETI na místní měny

Tokenomika pro Yeti the Abominable (YETI)

Pochopení tokenomiky Yeti the Abominable (YETI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YETI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Yeti the Abominable (YETI)

Jakou hodnotu má dnes Yeti the Abominable (YETI)?
Aktuální cena YETI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YETI v USD?
Aktuální cena YETI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Yeti the Abominable?
Tržní kapitalizace YETI je $ 9.88K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YETI v oběhu?
Objem YETI v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YETI?
YETI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.249496 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YETI?
YETI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování YETI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YETI je -- USD.
Dosáhne YETI letos vyšší ceny?
YETI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYETI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:36:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Yeti the Abominable (YETI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

