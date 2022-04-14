Tokenomika pro Yellow Umbrella (YU)
Informace o Yellow Umbrella (YU)
YU Token is a digital asset based on blockchain technology, designed to support the economic independence and sustainable growth of small businesses. Traditional payment systems are burdened with high card transaction fees, payment delays, and restrictions imposed by centralized financial institutions. These challenges significantly increase the operational costs for small business owners.
As an alternative payment solution, YU Token leverages blockchain technology to enable fast and transparent transactions. This allows small businesses to conduct direct transactions with customers without the burden of card transaction fees, while consumers can benefit from a more efficient and cost-effective payment experience using YU Token. Additionally, YU Token utilizes decentralized blockchain technology to maximize security and transparency in transactions. Without reliance on traditional financial institutions, transactions are executed automatically through Smart Contracts, enabling the creation of a secure and trustworthy payment ecosystem.
YU Token is built on the Solana blockchain, known for its high processing speed and low transaction fees. These attributes make YU Token a practical and seamless payment solution for real-world applications.
Yellow Umbrella (YU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yellow Umbrella (YU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Yellow Umbrella (YU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Yellow Umbrella (YU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro YU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYU!
Předpověď ceny YU
Chcete vědět, kam může YU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.