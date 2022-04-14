Tokenomika pro Yellow Road (ROAD)

Zjistěte klíčové informace o Yellow Road (ROAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Yellow Road (ROAD)

Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community.

Oficiální webové stránky:
https://yellowroad.app/

Yellow Road (ROAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yellow Road (ROAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 34.52K
Celkový objem:
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 3.53M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 97.84K
Historické maximum:
$ 21.94
Historické minimum:
$ 0.00669036
Aktuální cena:
$ 0.00978397
Tokenomika Yellow Road (ROAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Yellow Road (ROAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ROAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ROAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ROAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuROAD!

Předpověď ceny ROAD

Chcete vědět, kam může ROAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ROAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.