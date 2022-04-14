Tokenomika pro Yellow Pepe (YELPE)

Tokenomika pro Yellow Pepe (YELPE)

Zjistěte klíčové informace o Yellow Pepe (YELPE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Yellow Pepe (YELPE)

$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin.

Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency.

Inspired by king of memes this cycle, Pepe.

Oficiální webové stránky:
https://www.yellowpepe.vip/
Bílá kniha:
https://www.yellowpepe.vip/

Yellow Pepe (YELPE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yellow Pepe (YELPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 44.01K
$ 44.01K$ 44.01K
Celkový objem:
$ 999.61M
$ 999.61M$ 999.61M
Objem v oběhu:
$ 999.61M
$ 999.61M$ 999.61M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 44.01K
$ 44.01K$ 44.01K
Historické maximum:
$ 0.00532182
$ 0.00532182$ 0.00532182
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Yellow Pepe (YELPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Yellow Pepe (YELPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YELPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YELPE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YELPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYELPE!

Předpověď ceny YELPE

Chcete vědět, kam může YELPE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YELPE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.