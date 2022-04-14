Tokenomika pro Yellow Pepe (YELPE)
Informace o Yellow Pepe (YELPE)
$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin.
Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency.
Inspired by king of memes this cycle, Pepe.
Tokenomika Yellow Pepe (YELPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Yellow Pepe (YELPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YELPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YELPE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny YELPE
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.