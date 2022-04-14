Tokenomika pro YAWN (YAWN)

Tokenomika pro YAWN (YAWN)

Zjistěte klíčové informace o YAWN (YAWN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o YAWN (YAWN)

Welcome to Yawn’s World!

Meet Yawn, the sleepiest member of the group. He was so deep in slumber that he missed the invitation to join the Boys' Club, a regret he's carried ever since. Determined to rise above, Yawn is now launching his own venture with $YAWN, the world's first meme token that enables holders to earn profits from businesses and services developed under the Yawn brand. Our mission is to make Yawn a household name, fostering a community that amplifies our brand's influence. It's Yawn's world; you're just living in it.

Oficiální webové stránky:
https://yawnsworld.com/

YAWN (YAWN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro YAWN (YAWN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 159.56K
$ 159.56K
Celkový objem:
$ 8.00B
$ 8.00B
Objem v oběhu:
$ 8.00B
$ 8.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 159.56K
$ 159.56K
Historické maximum:
$ 0.00495001
$ 0.00495001
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika YAWN (YAWN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro YAWN (YAWN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YAWN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YAWN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YAWN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYAWN!

Předpověď ceny YAWN

Chcete vědět, kam může YAWN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YAWN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.