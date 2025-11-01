BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Yara AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen YARA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YARA.

Více informací o YARA

Informace o ceně YARA

Co je to YARA

Oficiální webové stránky YARA

Tokenomika pro YARA

Předpověď cen YARA

Logo Yara AI

Yara AI Cena (YARA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 YARA na USD

$0.00053843
-12.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Yara AI (YARA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:19:55 (UTC+8)

Informace o ceně Yara AI (YARA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00210461
$ 0
+1.60%

-12.08%

-43.44%

-43.44%

Cena Yara AI (YARA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se YARA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YARA v historii je $ 0.00210461, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YARA se za poslední hodinu změnila o +1.60%, za 24 hodin o -12.08% a za posledních 7 dní o -43.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Yara AI (YARA)

$ 417.53K
--
$ 469.05K
775.45M
871,145,302.068151
Aktuální tržní kapitalizace Yara AI je $ 417.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YARA je 775.45M, přičemž celková zásoba je 871145302.068151. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 469.05K.

Historie cen v USD pro Yara AI (YARA)

Během dnešního dne byla změna ceny Yara AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yara AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yara AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yara AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-12.08%
30 dní$ 0+13.24%
60 dní$ 0+159.63%
90 dní$ 0--

Co je Yara AI (YARA)

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Yara AI (YARA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Yara AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Yara AI (YARA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Yara AI (YARA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Yara AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Yara AI!

YARA na místní měny

Tokenomika pro Yara AI (YARA)

Pochopení tokenomiky Yara AI (YARA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YARA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Yara AI (YARA)

Jakou hodnotu má dnes Yara AI (YARA)?
Aktuální cena YARA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YARA v USD?
Aktuální cena YARA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Yara AI?
Tržní kapitalizace YARA je $ 417.53K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YARA v oběhu?
Objem YARA v oběhu je 775.45M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YARA?
YARA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00210461 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YARA?
YARA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování YARA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YARA je -- USD.
Dosáhne YARA letos vyšší ceny?
YARA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYARA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Yara AI (YARA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

