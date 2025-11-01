Yara AI Cena (YARA)
+1.60%
-12.08%
-43.44%
-43.44%
Cena Yara AI (YARA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se YARA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YARA v historii je $ 0.00210461, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YARA se za poslední hodinu změnila o +1.60%, za 24 hodin o -12.08% a za posledních 7 dní o -43.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Yara AI je $ 417.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YARA je 775.45M, přičemž celková zásoba je 871145302.068151. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 469.05K.
Během dnešního dne byla změna ceny Yara AI na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yara AI na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yara AI na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yara AI na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-12.08%
|30 dní
|$ 0
|+13.24%
|60 dní
|$ 0
|+159.63%
|90 dní
|$ 0
|--
Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
