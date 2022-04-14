Tokenomika pro Yann LeCoin (YANN)
Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career.
Yann LeCoin (YANN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yann LeCoin (YANN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Yann LeCoin (YANN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Yann LeCoin (YANN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů YANN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu YANN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
