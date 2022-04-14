Tokenomika pro Yalla Sun (YSU)

Zjistěte klíčové informace o Yalla Sun (YSU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Yalla Sun (YSU)

☀️ Yalla Sun | The meme coin that's all about soaring high and shining bright! 🌟 100% community-driven, owned by YOU. Join the fun and be part of the journey!

Empower Your Voice Together, we can shape the future of Yalla Sun and elevate our community to new heights.

Meme Coin Growth Experience the power of community-driven growth with Yalla Sun, your meme coin for greatness.

YALLA SUN MEANS Let's go to the sun and this is exactly what are we aiming for .. NOT ONLY THE MOON .. WE AIM THE SUN

Oficiální webové stránky:
https://yallasun.net

Yalla Sun (YSU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yalla Sun (YSU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.31K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.31K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Yalla Sun (YSU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Yalla Sun (YSU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YSU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YSU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YSU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYSU!

Předpověď ceny YSU

Chcete vědět, kam může YSU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YSU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

