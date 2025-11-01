BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Yakushima Inu je 0 USD. Sledujte aktualizace cen YAKU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YAKU.

Logo Yakushima Inu

Yakushima Inu Cena (YAKU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 YAKU na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Yakushima Inu (YAKU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:35:49 (UTC+8)

Informace o ceně Yakushima Inu (YAKU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena Yakushima Inu (YAKU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se YAKU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YAKU v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YAKU se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Yakushima Inu (YAKU)

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

--
----

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Yakushima Inu je $ 24.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YAKU je 420.69B, přičemž celková zásoba je 420690000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 24.35K.

Historie cen v USD pro Yakushima Inu (YAKU)

Během dnešního dne byla změna ceny Yakushima Inu na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yakushima Inu na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yakushima Inu na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yakushima Inu na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Yakushima Inu (YAKU)

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed

The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce.

Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards.

With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Yakushima Inu (YAKU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Yakushima Inu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Yakushima Inu (YAKU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Yakushima Inu (YAKU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Yakushima Inu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Yakushima Inu!

YAKU na místní měny

Tokenomika pro Yakushima Inu (YAKU)

Pochopení tokenomiky Yakushima Inu (YAKU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YAKU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Yakushima Inu (YAKU)

Jakou hodnotu má dnes Yakushima Inu (YAKU)?
Aktuální cena YAKU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YAKU v USD?
Aktuální cena YAKU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Yakushima Inu?
Tržní kapitalizace YAKU je $ 24.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YAKU v oběhu?
Objem YAKU v oběhu je 420.69B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YAKU?
YAKU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YAKU?
YAKU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování YAKU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YAKU je -- USD.
Dosáhne YAKU letos vyšší ceny?
YAKU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYAKU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:35:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Yakushima Inu (YAKU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

