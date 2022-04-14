Tokenomika pro YAK (YAK)

Zjistěte klíčové informace o YAK (YAK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o YAK (YAK)

$YAK, referred to as "The Pepe Killer," is a decentralized, Ethereum-based memecoin designed to foster a unified and engaged community through a shared mission of surpassing the market position of $PEPE and other notable cryptocurrencies. Its primary utility lies in creating a communal investment culture that emphasizes loyalty, collective action, and the achievement of significant milestones before considering liquidity events, such as listings on major exchanges. Yak commits to a zero-tax protocol, ensuring all transactions are free from fees, with an emphasis on direct community benefit and growth.

Oficiální webové stránky:
https://www.yakcoin.org/

YAK (YAK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro YAK (YAK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 888,888.89T
$ 888,888.89T$ 888,888.89T
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 44.51K
$ 44.51K$ 44.51K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika YAK (YAK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro YAK (YAK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YAK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YAK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YAK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYAK!

Předpověď ceny YAK

Chcete vědět, kam může YAK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YAK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.