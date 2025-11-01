BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Yagi The Unbothered je 0.0000107 USD. Sledujte aktualizace cen YAGI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YAGI.

Více informací o YAGI

Informace o ceně YAGI

Co je to YAGI

Oficiální webové stránky YAGI

Tokenomika pro YAGI

Předpověď cen YAGI

Logo Yagi The Unbothered

Yagi The Unbothered Cena (YAGI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 YAGI na USD

--
----
-2.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Yagi The Unbothered (YAGI)
Informace o ceně Yagi The Unbothered (YAGI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001064
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001102
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001064
$ 0.00001102
$ 0.00140152
$ 0.00000736
-0.15%

-2.01%

-4.78%

-4.78%

Cena Yagi The Unbothered (YAGI) v reálném čase je $0.0000107. Za posledních 24 hodin se YAGI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001064 do maxima $ 0.00001102, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YAGI v historii je $ 0.00140152, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000736.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YAGI se za poslední hodinu změnila o -0.15%, za 24 hodin o -2.01% a za posledních 7 dní o -4.78%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Yagi The Unbothered (YAGI)

$ 10.70K
--
$ 10.70K
999.56M
999,557,243.050194
Aktuální tržní kapitalizace Yagi The Unbothered je $ 10.70K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YAGI je 999.56M, přičemž celková zásoba je 999557243.050194. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.70K.

Historie cen v USD pro Yagi The Unbothered (YAGI)

Během dnešního dne byla změna ceny Yagi The Unbothered na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yagi The Unbothered na USD  $ -0.0000034576.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yagi The Unbothered na USD  $ -0.0000010869.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yagi The Unbothered na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.01%
30 dní$ -0.0000034576-32.31%
60 dní$ -0.0000010869-10.15%
90 dní$ 0--

Co je Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Yagi The Unbothered (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Yagi The Unbothered (YAGI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Yagi The Unbothered (YAGI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Yagi The Unbothered.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Yagi The Unbothered!

YAGI na místní měny

Tokenomika pro Yagi The Unbothered (YAGI)

Pochopení tokenomiky Yagi The Unbothered (YAGI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YAGI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Yagi The Unbothered (YAGI)

Jakou hodnotu má dnes Yagi The Unbothered (YAGI)?
Aktuální cena YAGI v USD je 0.0000107 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YAGI v USD?
Aktuální cena YAGI v USD je $ 0.0000107. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Yagi The Unbothered?
Tržní kapitalizace YAGI je $ 10.70K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YAGI v oběhu?
Objem YAGI v oběhu je 999.56M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YAGI?
YAGI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00140152 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YAGI?
YAGI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000736 USD.
Jaký je objem obchodování YAGI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YAGI je -- USD.
Dosáhne YAGI letos vyšší ceny?
YAGI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYAGI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Yagi The Unbothered (YAGI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

