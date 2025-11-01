BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Xtreme Gains Only je 0.00013206 USD. Sledujte aktualizace cen XGO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XGO.Dnešní aktuální cena Xtreme Gains Only je 0.00013206 USD. Sledujte aktualizace cen XGO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XGO.

Více informací o XGO

Informace o ceně XGO

Co je to XGO

Oficiální webové stránky XGO

Tokenomika pro XGO

Předpověď cen XGO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Xtreme Gains Only

Xtreme Gains Only Cena (XGO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XGO na USD

$0.00013272
$0.00013272$0.00013272
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Xtreme Gains Only (XGO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:19:27 (UTC+8)

Informace o ceně Xtreme Gains Only (XGO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0001313
$ 0.0001313$ 0.0001313
Nejnižší za 24 h
$ 0.00013449
$ 0.00013449$ 0.00013449
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0001313
$ 0.0001313$ 0.0001313

$ 0.00013449
$ 0.00013449$ 0.00013449

$ 0.00024437
$ 0.00024437$ 0.00024437

$ 0.00005413
$ 0.00005413$ 0.00005413

+0.39%

+0.28%

-1.02%

-1.02%

Cena Xtreme Gains Only (XGO) v reálném čase je $0.00013206. Za posledních 24 hodin se XGO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0001313 do maxima $ 0.00013449, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XGO v historii je $ 0.00024437, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005413.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XGO se za poslední hodinu změnila o +0.39%, za 24 hodin o +0.28% a za posledních 7 dní o -1.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Xtreme Gains Only (XGO)

$ 106.47K
$ 106.47K$ 106.47K

--
----

$ 106.47K
$ 106.47K$ 106.47K

802.19M
802.19M 802.19M

802,187,986.34
802,187,986.34 802,187,986.34

Aktuální tržní kapitalizace Xtreme Gains Only je $ 106.47K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XGO je 802.19M, přičemž celková zásoba je 802187986.34. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 106.47K.

Historie cen v USD pro Xtreme Gains Only (XGO)

Během dnešního dne byla změna ceny Xtreme Gains Only na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Xtreme Gains Only na USD  $ +0.0000136835.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Xtreme Gains Only na USD  $ +0.0000171575.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Xtreme Gains Only na USD  $ +0.00004691973340735802.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.28%
30 dní$ +0.0000136835+10.36%
60 dní$ +0.0000171575+12.99%
90 dní$ +0.00004691973340735802+55.11%

Co je Xtreme Gains Only (XGO)

Xtreme Gains Only — a meme token with humor and a serious goal to maximize profits for its holders. Join the PUMP philosophy and get your X.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Xtreme Gains Only (XGO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Xtreme Gains Only (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Xtreme Gains Only (XGO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Xtreme Gains Only (XGO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Xtreme Gains Only.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Xtreme Gains Only!

XGO na místní měny

Tokenomika pro Xtreme Gains Only (XGO)

Pochopení tokenomiky Xtreme Gains Only (XGO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XGO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Xtreme Gains Only (XGO)

Jakou hodnotu má dnes Xtreme Gains Only (XGO)?
Aktuální cena XGO v USD je 0.00013206 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XGO v USD?
Aktuální cena XGO v USD je $ 0.00013206. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Xtreme Gains Only?
Tržní kapitalizace XGO je $ 106.47K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XGO v oběhu?
Objem XGO v oběhu je 802.19M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XGO?
XGO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00024437 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XGO?
XGO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005413 USD.
Jaký je objem obchodování XGO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XGO je -- USD.
Dosáhne XGO letos vyšší ceny?
XGO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXGO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:19:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Xtreme Gains Only (XGO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,190.05
$110,190.05$110,190.05

-0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.54
$3,880.54$3,880.54

+0.50%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02398
$0.02398$0.02398

-25.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.59
$186.59$186.59

-0.83%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.54
$3,880.54$3,880.54

+0.50%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,190.05
$110,190.05$110,190.05

-0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.59
$186.59$186.59

-0.83%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5118
$2.5118$2.5118

-0.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09919
$0.09919$0.09919

+98.38%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02076
$0.02076$0.02076

+3.80%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00521
$0.00521$0.00521

+334.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053147
$0.0053147$0.0053147

+170.88%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0047
$0.0047$0.0047

+88.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000838
$0.0000838$0.0000838

+67.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.342
$20.342$20.342

+58.13%