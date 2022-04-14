Tokenomika pro xSUSHI (XSUSHI)
Informace o xSUSHI (XSUSHI)
xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.
xSUSHI (XSUSHI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro xSUSHI (XSUSHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika xSUSHI (XSUSHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro xSUSHI (XSUSHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XSUSHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XSUSHI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XSUSHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXSUSHI!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.