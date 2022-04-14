Tokenomika pro Xspectra Ai ($XAI)

Zjistěte klíčové informace o Xspectra Ai ($XAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Xspectra Ai ($XAI)

X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment.

At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization.

Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://xspectraai.io/
Bílá kniha:
https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra

Xspectra Ai ($XAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Xspectra Ai ($XAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.84K
$ 17.84K$ 17.84K
Celkový objem:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.84K
$ 17.84K$ 17.84K
Historické maximum:
$ 0.093458
$ 0.093458$ 0.093458
Historické minimum:
$ 0.00112861
$ 0.00112861$ 0.00112861
Aktuální cena:
$ 0.00179052
$ 0.00179052$ 0.00179052

Tokenomika Xspectra Ai ($XAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Xspectra Ai ($XAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $XAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $XAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $XAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$XAI!

Předpověď ceny $XAI

Chcete vědět, kam může $XAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $XAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

