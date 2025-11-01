BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Xrpatriot je 0.068922 USD. Sledujte aktualizace cen XRPATRIOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XRPATRIOT.Dnešní aktuální cena Xrpatriot je 0.068922 USD. Sledujte aktualizace cen XRPATRIOT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XRPATRIOT.

Více informací o XRPATRIOT

Informace o ceně XRPATRIOT

Co je to XRPATRIOT

Oficiální webové stránky XRPATRIOT

Tokenomika pro XRPATRIOT

Předpověď cen XRPATRIOT

Logo Xrpatriot

Xrpatriot Cena (XRPATRIOT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XRPATRIOT na USD

$0.068922
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Xrpatriot (XRPATRIOT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:45:58 (UTC+8)

Informace o ceně Xrpatriot (XRPATRIOT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.142747
$ 0.064433
--

--

-6.06%

-6.06%

Cena Xrpatriot (XRPATRIOT) v reálném čase je $0.068922. Za posledních 24 hodin se XRPATRIOT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XRPATRIOT v historii je $ 0.142747, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.064433.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XRPATRIOT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -6.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Xrpatriot (XRPATRIOT)

$ 1.22M
--
$ 1.22M
17.76M
17,760,000.00000001
Aktuální tržní kapitalizace Xrpatriot je $ 1.22M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XRPATRIOT je 17.76M, přičemž celková zásoba je 17760000.00000001. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.22M.

Historie cen v USD pro Xrpatriot (XRPATRIOT)

Během dnešního dne byla změna ceny Xrpatriot na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Xrpatriot na USD  $ -0.0302089881.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Xrpatriot na USD  $ -0.0321305886.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Xrpatriot na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0302089881-43.83%
60 dní$ -0.0321305886-46.61%
90 dní$ 0--

Co je Xrpatriot (XRPATRIOT)

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Xrpatriot (XRPATRIOT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Xrpatriot (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Xrpatriot (XRPATRIOT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Xrpatriot (XRPATRIOT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Xrpatriot.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Xrpatriot!

XRPATRIOT na místní měny

Tokenomika pro Xrpatriot (XRPATRIOT)

Pochopení tokenomiky Xrpatriot (XRPATRIOT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XRPATRIOT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Xrpatriot (XRPATRIOT)

Jakou hodnotu má dnes Xrpatriot (XRPATRIOT)?
Aktuální cena XRPATRIOT v USD je 0.068922 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XRPATRIOT v USD?
Aktuální cena XRPATRIOT v USD je $ 0.068922. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Xrpatriot?
Tržní kapitalizace XRPATRIOT je $ 1.22M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XRPATRIOT v oběhu?
Objem XRPATRIOT v oběhu je 17.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XRPATRIOT?
XRPATRIOT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.142747 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XRPATRIOT?
XRPATRIOT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.064433 USD.
Jaký je objem obchodování XRPATRIOT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XRPATRIOT je -- USD.
Dosáhne XRPATRIOT letos vyšší ceny?
XRPATRIOT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXRPATRIOT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:45:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Xrpatriot (XRPATRIOT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

