Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena XPLA je 0.02652211 USD. Sledujte aktualizace cen XPLA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XPLA.Dnešní aktuální cena XPLA je 0.02652211 USD. Sledujte aktualizace cen XPLA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XPLA.

Více informací o XPLA

Informace o ceně XPLA

Co je to XPLA

Oficiální webové stránky XPLA

Tokenomika pro XPLA

Předpověď cen XPLA

XPLA Cena (XPLA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XPLA na USD

$0.02652198
$0.02652198$0.02652198
+1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny XPLA (XPLA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:45:51 (UTC+8)

Informace o ceně XPLA (XPLA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.02529224
$ 0.02529224$ 0.02529224
Nejnižší za 24 h
$ 0.02701983
$ 0.02701983$ 0.02701983
Nejvyšší za 24 h

$ 0.02529224
$ 0.02529224$ 0.02529224

$ 0.02701983
$ 0.02701983$ 0.02701983

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.02475736
$ 0.02475736$ 0.02475736

-0.36%

+1.70%

-4.25%

-4.25%

Cena XPLA (XPLA) v reálném čase je $0.02652211. Za posledních 24 hodin se XPLA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.02529224 do maxima $ 0.02701983, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XPLA v historii je $ 1.4, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02475736.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XPLA se za poslední hodinu změnila o -0.36%, za 24 hodin o +1.70% a za posledních 7 dní o -4.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XPLA (XPLA)

$ 22.16M
$ 22.16M$ 22.16M

--
----

$ 53.11M
$ 53.11M$ 53.11M

834.48M
834.48M 834.48M

1,999,921,732.5821
1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821

Aktuální tržní kapitalizace XPLA je $ 22.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XPLA je 834.48M, přičemž celková zásoba je 1999921732.5821. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 53.11M.

Historie cen v USD pro XPLA (XPLA)

Během dnešního dne byla změna ceny XPLA na USD  $ +0.00044304.
Za posledních 30 dní byla změna ceny XPLA na USD  $ -0.0042532420.
Za posledních 60 dní byla změna ceny XPLA na USD  $ -0.0038250717.
Za posledních 90 dní byla změna ceny XPLA na USD  $ -0.01006169427982113.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00044304+1.70%
30 dní$ -0.0042532420-16.03%
60 dní$ -0.0038250717-14.42%
90 dní$ -0.01006169427982113-27.50%

Co je XPLA (XPLA)

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny XPLA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít XPLA (XPLA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XPLA (XPLA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XPLA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XPLA!

XPLA na místní měny

Tokenomika pro XPLA (XPLA)

Pochopení tokenomiky XPLA (XPLA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XPLA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XPLA (XPLA)

Jakou hodnotu má dnes XPLA (XPLA)?
Aktuální cena XPLA v USD je 0.02652211 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XPLA v USD?
Aktuální cena XPLA v USD je $ 0.02652211. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XPLA?
Tržní kapitalizace XPLA je $ 22.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XPLA v oběhu?
Objem XPLA v oběhu je 834.48M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XPLA?
XPLA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.4 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XPLA?
XPLA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02475736 USD.
Jaký je objem obchodování XPLA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XPLA je -- USD.
Dosáhne XPLA letos vyšší ceny?
XPLA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXPLA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:45:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se XPLA (XPLA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

